Te weinig ondersteuning voor burgerinitiatief in Eersel

Nieuwe uitbaters geven restaurant De Gouden Leeuw in Vessem een boost

15:38 VESSEM - Het was in de afwaskeuken van De Gouden Leeuw waar de vonk oversloeg tussen Teun Soetens (28) en Marrit Maas (23). Sinds enkele weken baat het stel de uitspanning aan de Jan Smuldersstraat in Vessem uit. De huurovereenkomst werd op 25 mei ondertekend. Sindsdien krijgt het tweetal louter positieve reacties vanuit de lokale bevolking.