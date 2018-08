Ter Spegelt gaat circulaire hotelkamers bouwen

Het Eerselse recreatiepark is één van de eerste recreatieondernemingen in Noord-Brabant die zich waagt aan het bouwen van duurzame vakantieaccommodaties. Het gaat om losstaande hotelkamers, die voorzien zijn van eigen sanitair. ,,De accommodaties zijn bedoeld voor gasten die korte tijd op ons park willen verblijven op basis van halfpension,” legt directeur Michel Huigevoort uit.

Quote We kunnen hierbij niet terugval­len op proven technology. Er is nog weinig bekend over circulair bouwen binnen de recreatie­ve sector. Michel Huigevoort, directeur recreatiepark Ter Spegelt in Eersel

Recyclebaar

Ter Spegelt begint aanvankelijk klein met de bouw van drie hotelkamers. Geen van de materialen die voor de bouw en het interieur worden gebruikt mag op de stort belanden, alles moet recyclebaar zijn in de toekomst. ,,We kunnen hierbij niet terugvallen op proven technology. Er is nog weinig bekend over circulair bouwen binnen de recreatieve sector. We willen daarom eerst uitgebreid uitzoeken welke opties er zijn, en welk prijskaartje daar aan kleeft.”

De kennis die zij bij de eerste ‘bouwronde’ opdoet wil het vakantiepark gebruiken bij een eventuele verdere uitbouw van de duurzame hotelkamers. Huigevoort: ,,Of we door gaan met ontwikkeling van de huisjes hangt ook af van de vraag die er naar is.”

Geen lijm

Dat er bij de constructie van de accommodaties restmateriaal uit de bouw wordt ingezet lijkt waarschijnlijk. ,,En we gaan bijvoorbeeld de mogelijkheid bekijken van recyclebare matrassen.” Ook bij de bevestiging van materialen wil Huigevoort liefst zoveel mogelijk circulair te werk gaan. ,,Dus geen onderdelen aan elkaar lijmen, maar schroeven gebruiken. Zodat je die weer makkelijk uit elkaar kan halen.”

Ter Spegelt gaat bij de bouw van de accommodaties samenwerken met drie bedrijven uit Eindhoven: bouwbedrijf VB Groep, Mullerafbouwgroep, en sloopbedrijf Heezen. ,,Deze bedrijven zijn aangehaakt bij het project, omdat zij ook meer ervaring willen opdoen met circulair bouwen. VB Groep en Mullerafbouwgroep willen de opgedane kennis straks gebruiken om permanente woningen duurzaam te realiseren. Heezen wil onderzoeken wat zij kunnen doen met materialen die overblijven na sloop, en die zonde zijn om te verbranden of weg te gooien,”aldus Huigevoort.

Verhuren

Al rond Pasen volgend jaar moeten de huisjes een plek krijgen op Ter Spegelt. ,,De komende maanden zijn we nog bezig met het ontwerp. We gaan de accommodaties vervolgens prefab bouwen in een loods, om die vervolgens naar het park te vervoeren. In het voorjaar kunnen we de hotelkamers dan al gaan verhuren.”

Voorloper

Ter Spegelt is hiermee binnen de Brabantse recreatiesector een voorloper, aldus Arthur van Disseldorp van Recron (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland). ,,In Zeeland zie je al meer ontwikkeling in deze richting. Daar zijn een aantal ondernemers-net als bij Ter Spegelt-bezig met het ontwerpen van duurzame vakantiewoningen, onder andere (deels) met subsidie van de provincie. De recreatiesector leent zich bij uitstek voor circulair bouwen. Vakantieaccommodaties hebben immers een veel beperktere levensduur dan normale woningen. Dan is het natuurlijk mooi als je die materialen weer kunt hergebruiken.”

Quote We hebben er acht jaar over gedaan om alles uit te denken. Er gaat nu eenmaal veel tijd in zitten om alles tot in detail circulair te doen. Kees van Wuyckhuyse, architect GreenHuus

Ambitieus

De strakke planning van Ter Spegelt is wel heel ambitieus, vindt architect Kees van Wuyckhuyse. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerp van de GreenHuusjes, zelfvoorzienende eco-lodges waarvan er nog dit jaar 30 zullen verrijzen aan het Grevelingenmeer. ,,We hebben er acht jaar over gedaan om alles uit te denken. Er gaat nu eenmaal veel tijd in zitten om alles tot in detail circulair te doen. Maar daardoor kunnen we nu wel volledig duurzaam bouwen, zonder concessies te doen.”