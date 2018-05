Ter Spegelt in Eersel: van camping naar glamping

Bestuurder uit Duizel verliest tientallen bakstenen op A58 bij Tilburg

30 mei TILBURG/DUIZEL – Het is een wonder dat er dinsdagavond geen ernstige ongelukken zijn gebeurd op de A58 bij Tilburg. Een automobilist die over de snelweg reed, kreeg een klapband en verloor vervolgens tientallen bakstenen uit zijn aanhangwagen.