The Flying Dutch komt samen met de Vrienden van Amstel Live met nieuw, eenmalig festival

EINDHOVEN- De organisatoren van het dancefestival The Flying Dutch - dat onder meer in Eersel op het E3-strand wordt gehouden - gaan samenwerken met die van de Vrienden van Amstel Live. Woensdagmiddag werd de samenwerking groots aangekondigd via een persconferentie in Ahoy, Rotterdam.

Op zaterdag 15 september vindt het eenmalige evenement 'De Vliegende Vrienden' plaats, dat wordt georganiseerd vanwege de jubilea van de festivals. De Vrienden van Amstel Live bestaat 20 jaar, The Flying Dutch viert het 5-jarige jubileum.

Het evenement wordt tegelijkertijd gehouden in Amsterdam, Eersel en Zwolle. Artiesten zullen als duo's alle locaties aandoen. Artiesten die optreden zijn onder meer Guus Meeuwis, Anouk, Di-Rect, Typhoon, Nick&Simon en Chef' Special.

The Flying Dutch

The Flying Dutch kondigde vorig jaar aan ook in 2018 weer een festival te houden op het E3-strand in Eersel. Datum: zaterdag 2 juni. Het evenement vindt tegelijkertijd plaats in Amsterdam en Rotterdam. De dj's verplaatsen zich per helikopter tussen de locaties. Onder meer DJ Tiësto, Afrojack, Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano en W&W maken deel uit van de line up.

Naast het normale festival komt er dus ook een eenmalig evenement samen met de Vrienden Van Amstel Live. De kaartverkoop begint donderdag. 'De Vliegende Vrienden' is op 15 september op het E3-strand in Eersel, recreatieterrein Spaarnwoude bij Amsterdam en Park de Wezenlanden in Zwolle. Het duurt van 12.00 tot 23.00 uur.

In 2015 was de eerste editie van The Flying Dutch, toen nog op Strijp-S in Eindhoven.