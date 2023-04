Theater ’t Ros speelt in juli voorstelling over oorlogsdrama rond Eerselse gebroeders Hoeks; zanger JW Roy maakt de muziek

Oude V&D-ter­rein in binnenstad Eindhoven krijgt Stadstuin met horecapa­vil­joen

EINDHOVEN - Een Stadstuin met horecapaviljoen, zitplekken en een beachvolleybalveld. Dat is het plan van The Event Service Group uit Eindhoven voor het braakliggend terrein naast de voormalige V&D in de binnenstad.