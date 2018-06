Tiësto brengt ode aan Avicii bij Flying Dutch in Eersel

Muziekvere­ni­ging Steensel viert gouden jubileum met hele dorp

6:56 STEENSEL - Als de fanfareklanken klinken is er iets te doen in het dorp. Meestal wat feestelijks. Dan gaan de deuren open en kijken de inwoners wat er aan de hand is. De muziekvereniging hoort bij het dorp, is van het dorp. In Steensel al 50 jaar. En dat moet gevierd worden.