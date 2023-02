Traditionele woningen in een groene omgeving, maar bouw van wijk Veldhoek start pas over zo'n drie jaar

De nieuwe wijk Veldhoek komt in het zuiden van Eersel te liggen, in het gebied achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem. Er is een gebiedsconcept gemaakt over hoe de wijk er in hoofdlijnen uit komt te zien. Daarin staan twee woonbuurten, die op afstand van de bestaande aangrenzende wijk en de linten Stokkelen, Plaatse en Heibloem liggen. Het autoverkeer kan via Stokkelen en Heibloem de nieuwe wijk in en uit. En er is ruimte voor een groene inpassing, waterberging en recreatieve routes.

Quote Veel wensen hebben we meegenomen, maar we hebben niet alles kunnen inwilligen Teske de Ruijter

Daarover is met omwonenden gesproken. Zij konden daarbij hun wensen en zorgen uitspreken. Over onder andere het verdwijnen van het uitzicht, verkeersveiligheid, fietsveiligheid bij de Plaatse en hoogbouw leefden er zorgen. ,,Veel wensen hebben we meegenomen, maar we hebben niet alles kunnen inwilligen”, zegt Teske de Ruijter van Verhoeven I De Ruijter, het bedrijf dat de gebiedsvisie heeft opgesteld. Zo is de groenstrook aan de zijde van Heibloem minder groot dan sommige mensen hoopten.

Aantal woningen nog onduidelijk

Het aantal woningen dat in de wijk Veldhoek precies komt te staan is nog niet duidelijk. In een ontwerpstudie is er onderzoek gedaan naar drie modellen. In het eerste gaat het over meer dan tweehonderd woningen, maar dan is de waterbergingsopgave niet in te passen. In model twee gaat het over ongeveer 120 woningen, maar dat is financieel niet haalbaar. Model drie gaat om zo’n 175 woningen. Dat is financieel haalbaar en de waterbergingsopgave is inpasbaar.

De woningen ogen traditioneel en hebben een hoogte van maximaal drie woonlagen. Wethouder Steven Kraaijeveld heeft een voorkeur voor zo’n 150 tot 175 woningen, maar de Eerselse gemeenteraad stelt op 28 februari de gebiedsvisie en de randvoorwaarden vast.

Daarna duurt het nog even voordat de eerste steen wordt gelegd. Wat gaat er voor die tijd gebeuren? Na het vaststellen van de gebiedsvisie en de randvoorwaarden kan het plan meer gedetailleerd worden uitgewerkt, zoals het materiaalgebruik. Ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeente verwacht de ruimtelijke procedure begin 2024 af te ronden. Daarna volgen nog onder meer de aanbesteding en het bouwrijp maken van de grond, voordat de bouw kan starten. Drie jaar voelt nog ver weg, maar is volgens de wethouder voor zo'n project snel.

Boterbochten III

Op 28 februari neemt de gemeenteraad ook een besluit over de gebiedsvisie en randvoorwaarden van het project Boterbochten III in Steensel. Daar komen zo’n veertig huizen te staan.