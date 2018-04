Op 'typisch vrouwendag' in Eersel bestond de mogelijkheid om extra lang te shoppen en extra aanbiedingen af te lopen. Een actief hoogtepunt was de stilettorun.

Het was nog geen rokjesdag maar wel zo'n lekkere dag om het er eens van te nemen. Malou van Oosterhout is een van de organiserende vrouwelijke ondernemers. ,,Aan het weer kan het niet liggen. Vorig jaar was het op zaterdag. Maar dan blijken veel vrouwen toch op het sportveld te zitten of druk met andere zaken. Daarom hebben we het naar vrijdag in de late namiddag en avond verplaatst. Dat lijkt ons beter."