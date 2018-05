Varkenshouder uit Wintelre kan voor tonnen schadeclaim bij provincie indienen

In de uitspraak tikt de Raad het provinciebestuur flink op de vingers. Die heeft door een onrechtmatig besluit bijna zo goed als zeker het verplaatsingsplan van Hoppenbrouwers om zeep geholpen. Volgens de provincie was het Hoppenbrouwers eigen schuld dat het hem in tien jaar niet is gelukt zijn veehouderij van Wintelre naar De Hoef te verplaatsen.

Volgens de Raad ligt het een tikkie anders en heeft Noord-Brabant zelf zitten prutsen. Immers, tien jaar geleden was iedereen, inclusief provincie en gemeentes, het erover eens dat Hoppenbrouwers veehouderij beter van de kwetsbare locatie in Wintelre naar het toenmalige landbouwontwikkelingsgebied in de De Hoef kon verkassen. Maar lopende procedure weigerde de provincie, die bijna elk jaar het veehouderijbeleid aanscherpte, opeens een ontheffing voor de nieuwe locatie in De Hoef te geven.

Fout

Jaren later vernietigde de Raad van State dat besluit. Weliswaar verleende de provincie opnieuw een ontheffing aan Hoppenbrouwers maar vervolgens weigerde ze de eerder toegezegde verplaatsingssubsidie van ruim 2,5 ton over te maken. Volgens de provincie had Hoppenbrouwers daar geen recht meer op. De Raad van State is het daarmee oneens en stelt dat de provincie een fout heeft gemaakt en dat Hoppenbrouwers daar niet de dupe van mag worden. Bovendien ging de gemeente Reusel-de Mierden dwars liggen. Die wil Hoppenbrouwers veehouderij ook niet meer in De Hoef hebben.