Vastentrommel in Eersel zoekt het buiten de gemeente

,,Oorspronkelijk stonden er zes tonpraters in de ton uit de zes Eerselse kerkdorpen”, vertelt bestuurslid Harrie Bullens. ,,We vonden het jammer dat een tonprater maar een enkele keer in het eigen dorp optrad. Zo kwamen we op een eenvoudige formule. De beste tonpraters uit Eersel samen laten optreden tijdens halfvasten. Maar het aantal plaatselijke tonpraters neemt jammer genoeg af. De zittingsavonden worden steeds meer gevuld met dans, muziek en sketches en dergelijke. Het zijn allemaal geweldige avonden, maar wij hebben een avond met alleen tonpraters en daarom hebben we de formule wat aan moeten passen.”

De leden van het organisatiecomité bezoeken de avonden in alle dorpen op zoek naar tonpraattalent. Het idee van een tonprater uit elk kerkdorp is verlaten. Medeorganisator en man van het eerste uur Jan Maas: ,,De buuts moeten ook algemeen zijn. Het verhaal van een bekend dorpsfiguur in Vessem, spreekt iemand uit Duizel minder aan. En we streven een zo hoog ­mogelijk niveau na. Er worden in de regio veel tonpraatavonden gehouden. Hierin willen we onderscheidend zijn. Wij brengen nu toppers en talenten uit de gemeente en ­regio samen. Deze editie hebben we zeven artiesten in de ton met tussen de optredens muziek van Hekwerk uit Knegsel op vrijdag en de Vessemse Yellowband op zaterdag. Het geheel wordt aan elkaar gekletst door Jens Brekelmans.”