Verbazing én donkerbruine vermoedens bij de ontdekking van twee drugslabs in de Kempen: ‘Goed dat de politie er zo bovenop zit’

EERSEL/HOOGE MIERDE - Op de ene plek, in Hooge Mierde, zijn omwonenden verbaasd over het oprollen van een drugslab. In Eersel hadden ze al een donkerbruin vermoeden dat er iets niet in de haak was.