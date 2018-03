Vessemse helpt verpleeghuis Curaçao

Middelen beperkt

Pas later realiseerde Durinck zich dat haar initiatief ook logistiek nog een flinke klus zou worden. ,,Het transport naar een opslagplaats in Bladel en vandaar naar de haven, de verscheping regelen met de nodige documenten. Gelukkig kwam er hulp van sponsors en is het hele traject goed verlopen", laat Durinck vanaf Curaçao weten.

Aankomst

In december werden de spullen ingeladen in een container die in januari op de boot werd gezet. Tien dagen na aankomst is de container bij het verpleeghuis afgeleverd. Durinck was erbij toen begin februari onder meer de verstelbare bedden, tilliften, rolstoelen en nachtkastjes werden uitgeladen op Curaçao. ,,Het was voor mij een emotioneel moment om de door zorginstellingen in Nederland geschonken spullen terug te zien. Een deel van het materiaal ging al meteen naar de afdelingen."