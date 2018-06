Volle bak bij Flying Dutch in Eersel: 'Geheel Nederlandse line-up is nog steeds top van de wereld'

videoEERSEL - De vierde editie van The Flying Dutch was een debutantenbal. Want van de 12 acts hadden een aantal nog nooit op het festival in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven/Eersel gestaan. Voor Lucas & Steve, Brennan Heart, R3hab, Bizzey & Je Broer was het de eerste keer.

En Ferreck Dawn, een talentvolle dj uit Veldhoven, mocht om 12 uur het festival in Eersel openen. "Een geweldige eer om het feest als eerste dj te mogen opwarmen. Toen ik begon te draaien waren er toch al 1000 tot 1500 mensen binnen", zegt de Veldhovense dj. "Ik draai natuurlijk techhouse en deephouse, prima muziek om op te warmen. Maar de jongens na mij draaien allemaal veel steviger!"

The Flying Dutch liet zaterdag zien, dat er veel Nederlands dj-talent is, zoals dat eigenlijk de afgelopen decennia niet anders is geweest. Tiesto, Armin van Buuren, Afrojack en Fedde Legrand hebben hun sporen ruimschoots verdiend, maar vinden het nog steeds bijzonder om op een festival als The Flying Dutch te staan. "Dit is toch een beetje vaderlands trots. Een compleet Nederlandse line-up en de hele top van de wereld staat hier", zegt Fedde Legrand. "Ik ben altijd wel wat nerveuzer als ik in mijn eigen land moet draaien", geeft de voormalige Danssalon-dj toe.

Nieuwe generatie

Maar, een nieuwe generatie dj's komt er aan. Lucas en Steve uit Maastricht en R3hab uit Breda waren daar zaterdag sprekende voorbeelden van. "Het is gaaf om vanuit de lucht het podium te zien, waar we straks op staan te draaien", zegt Steve. The Flying Dutch doet er goed aan ook deze nieuwe generatie een podium te bieden. De afwezigheid van Hardwell, Nicky Romero en Martin Garrix creeert ruimte voor anderen. Nederlandse festivalorganisatoren hebben meer keuze dan ooit, want nog steeds brengt ons land meer dan voldoende topdeejay's voort.

Ook Brennan Heart was een debutant. De Limburger was als hardstyle-dj enigszins een vreemde eend in de bijt, maar kreeg op alle drie de locaties het publiek prima in z'n greep. "In Rotterdam stond ik al om één uur, dat is toch anders draaien dan in Eindhoven om half acht. Ik had voor alle drie de locaties een andere set, want je houdt behalve het tijdstip van de dag ook rekening met wie er voor je staat en wie er na jou komt. Ik draai hardstyle, maar doe dat hier dan ook weer niet zó hard, dat ik de mensen weg jaag. Hier in Eindhoven ging het in elk geval helemaal los".

17.000 bezoekers

Logistiek kende The Flying Dutch dit jaar hoegenaamd geen problemen. Het aantal bezoekers bleef iets achter bij vorig jaar. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar in Eersel waren naar schatting zo'n 17.000 bezoekers. Problemen met de verkeersafwikkeling waren er niet. Aan het begin van de avond konden helikopters door laaghangende bewolking niet meer uit Rotterdam en Amsterdam vertrekken. De organisatie had auto's achter de hand om de dj's toch op tijd op de locaties te laten arriveren. Dat leverde in geen van de drie plaatsen vertraging op.