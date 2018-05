Voorontwerp van De Contente Mens aangeboden aan Kempenmuseum

Erik van Loon kijkt met vertrouwen uit naar ELE Rally

20 mei Tijdens de Sezoensrally rondom het Belgische Bocholt wilde Erik van Loon uit Eersel dit weekend vertrouwen tanken voor zijn thuisrally, de ELE Rally die op 1 en 2 juni verreden wordt. Met nog één proef te gaan was Van Loon in België al zeker van de vierde plek. Een gebroken draagarm gooide nog roet in het eten, maar toch kijkt Van Loon met vertrouwen uit naar de ELE Rally.