Vrachtwagen faalt met omkeerpoging om file te mijden, N397 bij Eersel nu ook vast

update+video Vracht­wa­gen­on­ge­val op A67: lading overgepompt, eerste rijstrook weer open

16:08 EERSEL - De A67 bij Veldhoven is vrijdag een groot deel van de dag volledig afgesloten geweest na een ongeval met een vrachtwagen. De wagen vervoerde natriumhydroxide; een stof die ook wel bijtende soda wordt genoemd. Om 15.00 uur is er één rijstrook in de richting van Eindhoven opengegaan, richting België kan het verkeer over de vluchtstrook. Rijkswaterstaat gaat er nu van uit dat de A67 rond 18.00 uur volledig wordt vrijgegeven.