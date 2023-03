Westerndays bij manege in Eersel

‘Verleden gebundeld’: verhalen vol smeuïge details en anekdotes over Eersel(n)aren in de vorige eeuw

EERSEL - Twee erfgoedinstellingen, de Heemkundekring Eersel en het Kempenmuseum, presenteerden zaterdag het jubileumboek ‘Verleden gebundeld’ in het Smokkelkot van het museum. In het boek ter ere van het 75-jarig bestaan van de kring zijn boeiende verhalen over de recente geschiedenis van Eersel, Duizel en Steensel opgetekend.