Wijnbar op Music on Payday in Eersel

De zomer vieren, het vakantieseizoen inluiden. De vrijdag voor Eersel kermis, Music on Payday, is van oudsher een ontmoeting tussen de ondernemers, hun medewerkers en de dorpsgemeenschap. Oorspronkelijk is Music on Payday ontstaan uit een samenwerking tussen Eerselse ondernemers en de stichting Bibberblues. De laatste jaren komen er wat minder ondernemers samen met hun personeel naar de markt, maar het sfeervolle ontmoetingsmoment voor jong en oud is gebleven.