Wil geeft veel vrijheid bij AliusEnergy in Eersel

Wil is hij. Directeur noemen ze hem niet. ,,Ja, voor de lol wel eens", zegt Wil van der Meijden.

Zijn bedrijf AliusEnergy in Eersel groeide in de afgelopen jaren tot bijna 30 medewerkers. Het opereert met zijn systemen voor zonne-energie in een dynamische markt. Dan valt er wel wat te managen, maar Van der Meijden ziet dat toch anders. Hij geeft vooral vrijheid.

De meeste beslissingen in het bedrijf worden door groepjes van medewerkers genomen. Een voorbeeld: ,,Een heftruck was versleten. Onze medewerker logistiek ging zelf naar financiën: kunnen we dat betalen en hoe doen we dat dan het beste, leasen of kopen? Hij ging op zoek naar fabrikanten van zo'n heftruck en haalde inkoop erbij. Ik als eigenaar ben er niet bij betrokken geweest."

Vrije dag

Een medewerker die een vrije dag wil kan zelf wel beslissen of dat kan. Een investering? De medewerkers wordt geleerd de balans van het bedrijf te lezen. Van der Meijden predikt volledige openheid over omzet, winst, inkoop- en verkoopkosten en salarissen. ,,Dan hoef je niets te verbergen. En medewerkers weten zo zelf wel wat al dan niet haalbaar is."

Hij is een bijzondere ondernemer. In 2010 stond hij ook in de krant. 'Zonne-energie is in 2020 standaard', stond er boven. AliusEnergy was een eenmanszaak en had welgeteld één opdracht kunnen uitvoeren. Hij runde de zaak naast een vaste baan bij een bedrijf in halfgeleiders. Gedrevenheid is wat hem verder heeft gebracht, meent hij. Zijn uitgangspunt is nog hetzelfde: ,,Zorgen voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen. In die trant ben ik met dit bedrijf bezig."

Alius is oud-Latijn voor anders en staat in dit geval voor andere vormen van energie. Het Eerselse bedrijf is specialist in zonne-energiesystemen en de grootste distributeur van een merk voor omvormers, SolarEdge.

AliusEnergy heeft een eigen montagesysteem. Het bedrijf introduceerde onlangs het VolThera-concept, een combinatie van een standaard zonnepaneel met een warmtecollector. AliusEnergy biedt het als pakket aan, inclusief warmtepomp, omvormers en kabels en leidingen. Het systeem wordt verkocht via installatiepartners die daarvoor specifiek worden opgeleid.

,,Het is een betaalbare oplossing voor de volgende stap in de energietransitie", zegt Van der Meijden. ,,Met zonnepanelen elektriciteit generen is inmiddels geaccepteerd. Met de warmtecollector achter de panelen maken we de stap mogelijk naar het benutten van de thermische energie. Die haal je niet alleen uit de zon want het systeem werkt ook in de nacht en winter omdat het de warmte ook onttrekt aan de omgeving."

Het systeem kan worden ingezet als volledig elektrische voorziening voor nieuwbouwwoningen. Voor bestaande woningen kan dat mits ze zijn voorzien van goede isolatie en vloerverwarming, omdat die met een lagere watertemperatuur dan de cv-installatie werkt. Het zonnepaneel met warmtecollector kan ook samen met de bestaande cv-ketel worden gebruikt.

De koper verdient afhankelijk van zijn situatie de investering terug in een periode van acht tot veertien jaar, berekent AliusEnergy. ,,Ik kijk zelf niet zo naar de financiële aspecten. Het is heel erg leuk dat je met dit systeem vier tot zes keer zoveel energie van het dak kunt halen dan met alleen zonnepanelen."

Drijfveer

Wil van der Meijden traint zijn medewerkers in de principes van de Golden Circle, een denkmodel dat is ontwikkeld door Simon Sinek. Volgens dit model zijn niet de producten of diensten leidend, maar begint het denken vanuit de innerlijke drijfveer.

Van der Meijden bouwde zijn bedrijf langzaam uit. Hij verkocht zonnepaneelinstallaties aan particulieren, later voor stallen en voor bedrijven zoals de Venco Campus. AliusEnergy is nu groothandel en noemt zich kenniscentrum met een eigen ontwikkelafdeling. Een kleiner bedrijfsonderdeel, AliusClimate, verkoopt industriële warmtewisselaars vooral voor de agrarische sector en industrie.