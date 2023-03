Wolf gespot in Wintelre: wandelaar verrast, koeienboer bezorgd

WINTELRE - De wolf is gespot in en rond Wintelre, het Kempische dorp net ten westen van Eindhoven Airport. Verschillende wandelaars en voorbijgangers zagen het dier zondag lopen, zeer waarschijnlijk gaat het om hetzelfde exemplaar.

Ad van Mol wandelde zondag om 10.20 uur met zijn hond in de buurt van de Mostheuvel, toen hij in de verte een wolf zag. „Dat tijdstip weet ik nog, want ik keek op mijn horloge nadat ik de wolf had gezien.” De wandelaar schrok, maar dan vooral omdat hij nog nooit een wolf in de omgeving had gezien.

„Hij stak een fietspad over in de richting van de Oirschotse Heide. Ik dacht nog even: verdomme, als ie maar niet ergens aan de kant op ons gaat wachten. Ik weet dat ze niet gevaarlijk zijn voor mensen, maar toch... Je kent dat liedje van Drs. P.?”

Op een ander moment van de dag is - vermoedelijk - dezelfde wolf waargenomen terwijl het dier over de Oostelbeersedijk wandelde. Een onbekend gebleven bewoner maakte er een foto van en deelde die in de buurtappgroep. Wolvendeskundige Glenn Lelieveld bevestigt dat het om een wolf gaat, het geslacht is onduidelijk.

Koeienboer maakt zich zorgen

De foto van de Wintelrese wolf kwam ook koeienboer Jan Klaasen onder ogen. Hij zit met zijn bedrijf aan de Kreiel en is niet blij met het dier. ‘Dit is 200 meter van mijn weiland’, meldt hij bezorgd op zijn Facebookpagina. Vorig jaar braken koeien uit bij Klaasen. Toen vermoedde hij dat er een wolf in de buurt rondsloop, nu zegt hij zeker te weten dat dat toen het geval was.

In Wintelre zorgde de wolf zondag voor flink wat consternatie. Op Facebook barstten links en rechts discussies los over de vraag of het dier hier wel thuishoort. Veel dorpsbewoners vrezen dat de wolf vee te grazen neemt. Of het zover komt, is de vraag.

De kans is groot, dat de wolf alweer een eind verder weg is. In deze tijd van het jaar verlaten jonge wolven de ‘ouderlijke roedel’ op zoek naar een eigen plekje. Daarbij leggen de dieren soms wel tientallen kilometers per dag af.

Doodgereden wolven langs A2

In Nederland leven op dit moment zo'n dertig wolven, veelal op de Veluwe. Doordat het aantal groeit, zoeken ze steeds vaker naar leefgebied buiten de Veluwe. Daarbij steken ze snelwegen over. Dat loopt niet altijd goed af voor de dieren. Zo werden deze maand doodgereden wolven gevonden langs de A2 bij Vught en bij Kelpen-Oler in Limburg.