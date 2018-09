Zanger Kafke op Sowiezofestival Eersel: Vorig jaar ging ik nog op de fiets naar een optreden

Met een grote lach staat Kevin Verhoeven (22), alias Zanger Kafke na te genieten van zijn optreden. De act die Verhoeven met zijn 'team Kafke' op het podium zet, gaat er bij het publiek in als zoete koek. Anderhalf jaar geleden begon het avontuur in zijn thuisdorp Drunen als een grap. Maar dat is het al lang niet meer. Per maand is Verhoeven, die in het normale leven als medewerker van een machinebouwbedrijf de kost verdient, gemiddeld zo'n dertig keer te bewonderen. Zo volgt na Eersel een optreden tijdens een besloten feest. Op zondag mag hij nog drie maal zijn nummers laten horen. Dat zijn er overigens maar drie tot nu toe. Verhoeven: ,,Maar aan de vierde wordt gewerkt. Die komt in oktober uit."