Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in Eersel

In de gemeente Eersel komen er zonnepanenelen op de daken van De Muzenval in Eersel, De Rosdoek in Wintelre, de Leenhoef in Knegsel, de Smis in Duizel, D’n Boogerd in Vessem en het gemeentehuis in Eersel. Hiermee wordt ongeveer 348.000 kWh per jaar opgewekt.