Twee stichtin­gen, één en hetzelfde doel: ‘Kinderen in India helpen’

KNEGSEL/VELDHOVEN - De Knegselse Stichting Steun India is opgegaan in de Veldhovense Stichting Pastoor Vekemans Fonds. Beide stichtingen waren werkzaam in hetzelfde gebied in India waarbij educatie aan kinderen voorop staat.