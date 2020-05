040energie in Eindhoven biedt nu ook isolatie aan via Bespaarhuis

‘Meer aandacht voor wijken in Omgevings­vi­sie Eindhoven’, belooft wethouder Torunoglu

12 mei EINDHOVEN - Meer aandacht in de Omgevingsvisie voor de wijken van Eindhoven en niet alleen voor de binnenstad. Dat was wel de belangrijkste toezegging die wethouder Yasin Torunoglu gisteravond in de gemeenteraad heeft gedaan. Een poging om de discussie uit te stellen, kreeg alleen steun van Ouderen Appèl Eindhoven en LPF.