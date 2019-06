1,6 miljoen voor pilots goedkopere zorg Eindhoven

Omgewaaide bomen beschadi­gen auto's in Eindhoven

1:02 EINDHOVEN - Meerdere bomen zijn dinsdagavond omgewaaid tijdens het noodweer in Eindhoven. Onder andere op het Kerstroosplein en in de 1e Wilakkersstraat was het raak. Auto's raakten daar flink beschadigd. Op de Kasteellaan vielen zelfs zes bomen om. Ze liggen dwars over de weg.