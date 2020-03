1 op de 2 keer alsnog betere zorg voor Eindhovenaar die second opinion aanvraagt bij gemeente

Ic-arts Catharina Ziekenhuis: ‘Er gaan ontzettend veel enge rekensomme­tjes rond’

7:02 EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven richt binnen een week een extra ic-afdeling in. ,,We proberen de best mogelijke zorg voor de stad en de regio te realiseren’’, zegt ic-arts Dick Koning.