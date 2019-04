10 auto’s botsen op A2 bij Eindhoven, rijbaan rond 09.00 uur weer vrij

UpdateOp de A2 bij Eindhoven zijn vrijdagochtend maarliefst 10 auto’s op elkaar gebotst. Dat gebeurde in de richting van Maastricht. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De rijbaan is afgesloten, het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid.