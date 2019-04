10 auto’s botsen op A2 bij Eindhoven, weg weer vrij

Eindhoven faalt op aanpak van discrimina­tie op de arbeids­markt

9:50 EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven schiet ernstig tekort op het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Beleid is er eigenlijk niet, zowel op preventie als op aanpak. Dat is de belangrijkste conclusie van bureau Radar dat begin 2018 werd aangesteld als antidiscriminatievoorziening in de stad.