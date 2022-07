10 miljoen hardstalen nagels, elk dag opnieuw

Meer dan 100 IT-banen weg bij Philips in Eindhoven; werk gaat naar Polen, Panama en India

EINDHOVEN - Philips snijdt in de kosten. Het concern in medische technologie zet het mes in meer dan 100 arbeidsplaatsen in de IT. De meeste banen verdwijnen op de High Tech Campus in Eindhoven. Een woordvoerder heeft het voorgenomen besluit desgevraagd bevestigd.

