100 bewoners De Regent in Eindhoven slepen aannemer voor de rechter voor 10 miljoen schade aan gevel

Marechaus­see ging door de knieën voor Eindhovens raadslid Bamenga; etnisch profileren stopt

EINDHOVEN - ‘Er is geen toekomst voor jou in Nederland’, kreeg Mpanzu Bamenga als jonge vluchteling uit Congo keer op keer te horen. Bijna dertig jaar later kreeg de Eindhovenaar (36) onlangs de Koninklijke Marechaussee op de knieën in een strijd tegen etnisch profileren aan de grens.

12 december