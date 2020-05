100 miljoen voor beademingsapparaten; duizenden systemen voor mogelijke tweede corona-golf

Vier weken is bij Demcon in Best koortsachtig gewerkt aan een nieuw beademingsapparaat. Nu het apparaat klaar is om ingezet te worden bij de behandeling van patiënten met Covid-19, is het echter nog maar zeer de vraag of het apparaat ook nodig is. Toch gaat de overheid onverminderd door met het hamsteren van beademingsapparaten, die van Demcon incluis. Minister Martin van Rijn (Medisch Zorg) gaf donderdag na afloop van een werkbezoek bij het Bestse bedrijf aan dat Nederland een grote voorraad apparaten aanlegt voor een mogelijke tweede corona-golf.