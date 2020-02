1000 tijdelijke woningen in Eindhoven en Helmond

EINDHOVEN - Nog dit jaar worden de eerste honderden tijdelijke woningen uit de Woondeal met het rijk in Helmond en Eindhoven gebouwd. In Brandevoort verrijzen er dit jaar al zeker 300, in Eindhoven is de planning nog niet rond.

In totaal komen er op beide locaties duizend tijdelijke woningen te staan, eerlijk verdeeld over beide gemeenten. In Brandevoort zijn er honderd gepland nog voor de zomer en nog eens tweehonderd voor het einde van dit jaar. Eindhoven gebruikt de eerste helft van dit jaar om het plan uit te werken.

Het gaat dit keer niet om kleine studentenwoningen zoals er 300 op het Slachthuisterrein aan de Berenkuil gebouwd zijn of alleen om startersstudio’s zoals in veel gevallen. Beide gemeenten zetten in op een mix van allerlei typen woningen én woonvormen voor verschillende doelgroepen. De wethouders Yasin Torunoglu van Eindhoven en Cathalijne Dortmans van Helmond benadrukken dat er ook plaats zal zijn voor gezinnen in de woningen. Dortmans noemt ook de twee- tot vierpersoonshuishoudens en hofjeswoningen als mogelijkheid.

Ook sociale huurwoningen

In Eindhoven zullen er zeker ook sociale huurwoningen in het pakket zitten, daarvoor wordt samengewerkt met de vier lokale woningcorporaties. Ook in Helmond is dat het geval, maar wie ze gaat bouwen, is nog niet bekend. Dortmans benadrukt wel dat naast de twee al geselecteerde bouwers, ook anderen nog welkom zijn om in te schrijven.

Tot nu toe zijn twee commerciële partijen uitgekozen om woningen te bouwen: Cedrus Vastgoed, de vaste ontwikkelaar van Brainport Smart District (de slimme wijk in Brandevoort) en De Meeuw uit Oirschot. De Meeuw heeft landelijk al de nodige ervaring opgedaan met de Nezzt-woning.

Grond voor tijdelijke woningen

Volgens Dortmans kan de bouw van de eerste reguliere woning in de slimme wijk in september van volgend jaar van start gaan. Ook stelt het samenwerkingsverband dus grond beschikbaar voor de tijdelijke woningen. ,,We kunnen toch niet binnen één jaar alle 1500 woningen realiseren. Bovendien biedt dit ons de gelegenheid om snel aan de slag te gaan met ons living lab én een bijdrage aan oplossing van de woningnood te leveren", aldus de Helmondse wethouder. Zij benadrukt dat de tijdelijke woningen wel moeten aansluiten bij het innovatieve karakter van Brainport Smart District. ,,Bovendien geldt ook hier dat we vinden dat het een wijk voor iedereen moet zijn, voor elke beurs, leeftijd en afkomst.”

Torunoglu zegt ook in gesprek te zijn met een projectontwikkelaar die mee wil bouwen op het terrein aan de Castiliëlaan in Woensel-Noord. ,,Wellicht dat dit project een boost kan zijn voor innovatie. En we hopen dat dit kan helpen om de prijzen van tijdelijke woningen omlaag te krijgen.”

Volledig scherm Zo zouden de tijdelijke woningen die De Meeuw uit Oirschot wil bouwen in Brandevoort Helmond er uit kunnen komen te zien. © De Meeuw/BSD