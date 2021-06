1000 woningen erbij in Stationsgebied Eindhoven, zorgen over veiligheid vanwege giftreinen

Ook in kattenstad Helmond duikt nieuwe drug ‘miauwmiauw’ op, meteen met tientallen kilo's

14 juni DEN BOSCH – In de Randstad is designerdrug ‘miauwmiauw’ al gemeengoed maar nu duikt die voor het eerst volgens het Openbaar Ministerie ook in Zuidoost-Brabant op. En hoe. Tussen tienduizenden liters drugsgrondstoffen lag in een Helmondse loods ook 32 kilo mefedron (of 4-MMC).