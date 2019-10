108 boetes uitgedeeld tijdens verkeerscontrole op Marconilaan en Boschdijk in Eindhoven

D66 Eindhoven: ‘behoud voetgan­gers­brug DDW over Beukenlaan’

15:02 EINDHOVEN - Het voetgangersbruggetje over de Beukenlaan tussen Strijp-S en Strijp-T in Eindhoven mag van de D66-fractie in de gemeenteraad best langer blijven. Het kan de voorloper zijn van een meer definitieve verbinding tussen de twee gebieden, schrijft raadslid Tom Brouwers in raadsvragen aan het college.