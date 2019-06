112-storing wordt bijen op terrein Grote Beek Eindhoven noodlottig

EINDHOVEN - De storing bij 112 had voor 200.000 bijen op het terrein van de Grote Beek maandag grote gevolgen. Doordat de brandweer niet kon worden bereikt, gingen vier bijenkasten in een vlammenzee ten onder.

Beveiligers op het GGzE-terrein, die het vuur ontdekten, belden tevergeefs naar de 112 alarmcentrale. Met eigen blussers gingen de bewakers vervolgens het vuur te lijf, terwijl een ander in de auto sprong en naar de nabijgelegen brandweerkazerne scheurde om daar alarm te slaan.

Nadat de rook was opgetrokken, kon de schade worden opgemaakt: de complete stal met daarin de vier bijenkasten was verwoest. Slechts een handjevol bijen -tussen de tien- en twintigduizend- redde het vege lijf. ,,Dit is in- en intriest", zegt Matty Timmermans van imkersvereniging Place to Bee, die de kasten beheert. ,,Juist op dit moment zijn de bijenvolken op hun grootst.”

Grote fakkel

Of het had gescheeld als 112 wél had gewerkt? Timmermans wil er geen uitspraak over doen. ,,Dat is koffiedik kijken. Misschien hadden ze iets kunnen redden van de stallen en de kasten, of had je kunnen zien waar de brand ongeveer was begonnen. Nu was het gewoon één grote fakkel toen de brandweer arriveerde.”

Ook over de oorzaak wil Timmermans -die zelf jarenlang brandweervrijwilliger was- niet speculeren. Er wordt volgens de Riethovenaar nogal snel een link gelegd met de bewoners van de psychiatrische instelling, maar daar wil hij niets van horen. ,,De kans is even groot dat een stukje glas of weggegooide peuk op het parkeerterrein hiernaast de oorzaak was.”

Voor de imkersvereniging die drie jaar geleden het beheer van de in totaal twee stallen met bijenkasten op het GGzE-terrein op zich nam, is de brand een ‘grote ramp’, aldus Timmermans. Maar dat geldt ook voor de cliënten van de Grote Beek, die de kasten zo'n zes jaar geleden samen met medewerkers van de GGzE hebben gebouwd. Ook zijn zij betrokken bij het afvullen van de potjes honing, het maken van etiketten en werken zij in De Tuin; de locatie van de nu afgebrande stal.

Vrijwilligers van Place to Bee hebben zich maandagavond ontfermd over de achterblijvers die in twee zwermen doelloos bij de afgebrande stal rondhingen. De bijen zijn in kasten ondergebracht. Timmermans: ,,Als er koninginnen tussen zitten, zouden de volkjes weer kunnen gaan groeien.” Ook twee dagen na de brand zwermen nog honderden bijen rond de verkoolde kasten. ,,Ze zijn zoekend naar een huisje”, weet de imker. ,,Ze klitten bij elkaar omdat ze het hier kennen. Na verloop van tijd zullen ze wel vertrekken. Voor ons is het opbouwen en opnieuw beginnen.”