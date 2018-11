113 miljoen voor Eindhovens SecurityMatters

SecurityMatters is wereldwijd bekend als netwerkbeveiliger op het vlak van operationele technologie (OT). Eenvoudig gezegd is OT het gebruik van computers om de fysieke toestand van een systeem te bewaken of te wijzigen, zoals het regelsysteem van een energiecentrale of het besturingsnetwerk van een spoorwegsysteem

In 2016 werd meer dan vijf miljoen dollar in Security Matters gestoken door vier Europese investeringsgroepen, waaronder KPN Ventures. Security Matters gebruikte het geld om zijn internationale teams voor verkoop, marketing en ondersteuning uit te breiden. "Vrijwel elk bedrijf met OT moet zijn strategie rondom cyberbeveiliging heroverwegen", aldus Damiano Bolzoni, oprichter en directeur van SecurityMatters.