120 graffiti-artiesten maken Berenkuil weer kleurrijk: ‘Grootste openluchtmuseum van Nederland’

Door de hele Berenkuil klinkt het onophoudelijk gesis van de spuitbussen. Zij aan zij werken zo’n 120 artiesten aan het stukje Berenkuil dat hen is toegewezen. ,,De Berenkuil is het grootste openluchtmuseum van Nederland”, zegt medeorganisator Vincent Huibers. “En een museum met een steeds wisselende collectie.”



Het is de tiende keer dat ze Step in the Arena organiseren. ,,We zijn professioneler geworden in die tien jaar, maar in essentie is het nog steeds hetzelfde festival: de afmetingen van de Berenkuil veranderen niet. Het duurt een paar edities om alle kinderziektes eruit te krijgen.” Zo hebben ze bijvoorbeeld geleerd om bij het sprayen vooraf (het aanbrengen van een zwarte onderlaag waarop de artiesten hun werk aanbrengen, red.) niet meer van beneden naar boven te werken, nadat een van de auto’s voor het stoplicht ook van een nieuwe verflaag werd voorzien.