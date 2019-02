1200 studentenkamers nodig in Eindhoven komend schooljaar

In ieder geval wil Eindhoven proberen zo snel mogelijk honderden studentenkamers en - woningen te bouwen op twee locaties in de stad: het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum aan de Castiliëlaan en het braakliggende Slachthuisterrein op de hoek Insulindelaan/Eisenhowerlaan, bij de Berenkuil. Maar ook onderzoeken de gemeente, corporaties en particuliere vastgoedeigenaren of het hospita's makkelijker gemaakt kan worden om kamers verhuren en of het mogelijk is zogenaamde friendscontracten af te sluiten: dan kunnen meerdere studenten een grotere woning huren die ze alleen niet kunnen betalen. Nu is dat vaak nog niet toegestaan, tenzij ze een relatie hebben. Onderwijsinstellingen zouden ook weer op grote schaal kamers kunnen huren voor hun studenten, zoals jaren geleden gebeurde; dat maakt de commerciële bouw van studentenhuisvesting aantrekkelijker.