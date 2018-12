125 gebouwen Eindhoven krijgen zonnepanelen

Het gaat om bijvoorbeeld het FC Eindhoven-stadion, het Parktheater, het Indoor Sportcentrum, de Effenaar, jongerencentrum Dynamo, maar ook spilcentra, voetbalkantines, sporthallen en -zalen, brandweerkazernes en dergelijke. Met die maatregelen wordt daar 40 procent van de CO2-uitstoot teruggedrongen. Maar de doelstelling om in 2025 100 procent reductie te halen, is onzeker geworden. De gemeente heeft daarvoor nu niet de benodigde extra middelen beschikbaar. In 2020 moet daar opnieuw naar gezocht worden.

Dat staat in een raadsvoorstel van het college van B en W dat begin volgend jaar in de gemeenteraad moet komen. De huurders gaan er ook van meeprofiteren. 10 procent van de besparing mogen zij houden. De rest gaat in een fonds waarmee de werkzaamheden grotendeels gefinancierd worden. Hierover moeten per pand afspraken gemaakt worden met de huurders. Pas als een huurder akkoord is, kan de verduurzaming starten.

Volledig scherm © Effenaar

Na 2020 is er voor andere panden en verdere verduurzaming geen geld gereserveerd; daarover moet het college te zijner tijd beslissingen nemen. Toch wil het college niet op de handen blijven zitten. Enerzijds is een pandeigenaar ook verplicht om deze maatregelen te nemen, anderszijds wil Eindhoven een voorbeeld geven aan andere vastgoedeigenaren. Gesprekken met kennisinstellingen als Fontys en TU/e, schoolbesturen, brandweer, kinderdagopvang, commerciële verhuurders en dergelijke zijn al gehouden. Voorbeeld voor de aanpak is het pact dat de gemeente sloot met de woningcorporaties. Daarin is vastgelegd dat de partijen gezamenlijk optrekken. De verduurzaming van de 125 panden is de gemeentelijke inbreng.

Volledig scherm Foto Van de Meulenhof

Eindhoven heeft in totaal 525 gebouwen (woningen, scholen, kantoren en dergelijke) in bezit. Een deel wordt niet aangepakt omdat het om tijdelijk bezit gaat. Andere panden worden bijvoorbeeld op termijn gesloopt of gerenoveerd. De middelbare scholen zijn geen eigendom. De 125 die wel in aanmerking komen, zijn in 2019 of 2020 aan de beurt. De maatregelen leveren meteen ook besparingen op, aan energiekosten. Dat geld kan dan in een fonds gestort worden om te gebruiken om de verduurzaming te betalen.