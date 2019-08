13 auto's in beslag genomen tijdens verkeers- en criminaliteitscontroles in Woensel

Een zware tijd voor de bijen van Place To Bee in Eindhoven

14:34 EINDHOVEN - Na de brand in juni en de recente vernielingen bij imkervereniging Place To Bee is het onzeker hoeveel bijen het voorjaar zullen halen.‘De natuur kan dit niet meer oplossen, wat er hier gebeurd is kan desastreuze gevolgen hebben voor de bijen”, zegt Matty Timmermans, een van de leden van Imkersvereniging Place To Bee op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven.