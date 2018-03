13 corporaties: 'Gemeenten moeten voldoende bouwlocaties tegen redelijke prijs beschikbaar stellen'

EINDHOVEN - Gemeenten in de Zuidoost-Brabant moeten voldoende bouwgrond tegen redelijke grondprijzen ter beschikking stellen voor sociale huurwoningen. Ook in middenklasse wijken met alleen koopwoningen moet plaats zijn voor sociale woningbouw door de corporaties.

Dat zijn twee punten uit het manifest Toekomstvast wonen dat alle 13 woningbouwcorporaties uit de regio - 100.000 woningen, 250.000 huurders -

dezer dagen aan de gemeenteraden aanbieden. Bij de overhandiging aan de plaatsvervangend voorzitter Hans Rozendaal van de gemeenteraad in Eindhoven gaven de corporaties Woonbedrijf, Wooninc. en Sint Trudo ('Thuis was verhinderd) aan dat ze hopen dat de gemeenteraad bij de vorming van een nieuwe coalitie de wensen meeneemt.



Volledig scherm Ingrid de Boer van Woonbedrijf (links), Angela Pijnenburg van Wooninc. (tweede van rechts) en Jos Goijaerts van Sint Trudo (rechts) overhandigden dinsdag het manifest 'Toekomstvast Wonen' aan Hans Rozendaal, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad in Eindhoven. © Michel Theeuwen

,,De grondprijs in deze regio is bijna de hoogste van heel Nederland. Tel je daar de steeds maar stijgende bouwkosten bij op dan is het bijna niet meer mogelijk om betaalbare woningen te realiseren", zei directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf na afloop in een toelichting. De corporaties in het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond schrijven daarover ook nog een brief aan hun gemeenten.

Boterham

Eindhoven is wel een positieve uitzondering wat de grondprijs betreft, voegde zij daar nog aan toe. Eindhoven eist vaak ook een percentage van sociale woningbouw in een nieuwbouwplan, zoals op het Stationsplein, de Deken Van Somerenstraat en het Van der Meulen-Ansems terrein. Dat is op zich niet verkeerd, maar ,,dat betekent wel dat wij zaken moeten doen met de projectontwikkelaar en die moet ook weer een boterham verdienen", aldus De Boer.

In Eindhoven is bovendien sprake van te weinig locaties die ter beschikking gesteld worden, vulde Jos Goijaerts van Sint Trudo aan. De corporaties hebben bovendien last van het feit dat ze alleen grond mogen kopen die al de bestemming woningbouw heeft; vooruitlopen op ontwikkelingen mag niet meer.

Verder willen de 13 corporaties dat sociale huurwoningen een plek krijgen in álle wijken van de regio. ,,Wij willen graag inclusieve wijken, wijken die heel divers zijn. Dus willen we dat gemeenten ook kijken of ze projecten met sociale woningbouw kunnen regelen in typische nieuwbouwwijken als Blixembosch, Meerhoven of Tongelresche Akkers", aldus De Boer.

Ook willen de sociale verhuurders samenwerken met gemeente en welzijnsinstellingen om voldoende voorzieningen te regelen in woonwijken. ,,Nu zijn er in wijken met hoge concentraties problemen niet altijd genoeg voorzieningen, zoals in Woensel West en Doornakkers", aldus Goijaerts. ,,Want we willen dat er een sociaal vangnet is waardoor huurders ook langer thuis kunnen blijven wonen", aldus De Boer.

Sanctiebeleid

De 13 corporaties werken volgens de Eindhovense vertegenwoordigers ook steeds beter samen. Zo komen ze binnenkort met een gezamenlijk sanctiebeleid voor huurders die zich niet gedragen. Eindhoven krijgt volgens de voorstellen juist een minder strenge regeling, aldus De Boer. Nu komt een huurder die straf krijgt door wangedrag 5 jaar op de zwarte lijst; in die tijd krijgt hij of zij geen sociale huurwoning. De samenwerkende corporaties nemen echter het Helmondse beleid als voorbeeld. Daarin is de straf meer 3 jaar. Binnenkort komt het nieuwe sanctiebeleid officieel naar buiten.

Volledig scherm Zonnepaneel. © Creative Commons