14 huurappartementen in school Genderdal in Eindhoven

Wederopbouw

Hier op nummer 3 was vroeger de lagere Henriëtteschool voor meisjes en een kleuterschool gevestigd. Die ging later samen met de jongensschool, als Genderdalschool, verderop op nummer 217. Weer een fusie later ontstond de Karel de Groteschool die daar nu nog steeds in het spilcentrum zit. Volgens de inventarisatie die de stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven maakte van alle scholen uit de periode na de oorlog, was nummer 3 niet beschermenswaardig. Er is te veel aan het gebouw veranderd, onder meer door een bijbouw aan de kant van de Mendelssohnlaan. Nummer 217 daarentegen is juist een van de toppers onder de schoolgebouwen volgens de wederopbouwarchitectuur. Nummer 3 is nu nog anti-kraak verhuurd.