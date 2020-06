15 burgemeesters willen extra geld voor achterstandswijken, ook in Eindhoven

Dinsdag presenteren de burgemeesters in Den Haag een manifest en vragen ze om 1,25 miljard euro voor een actieplan. Dat plan moet deze zomer nog van start gaan, vinden de burgemeesters. De lockdown zou zorgen voor problematiek in bepaalde achterstandswijken. Door middel van het manifest moet een ‘tweedeling’ tussen wijken worden tegengegaan. ‘Juist nu moeten we investeren deze gebieden’, luidt de oproep van de bestuurders.

Schulden en achterstanden

Veel jongeren verliezen hun werk en ook onderwijsachterstanden lopen achter omdat kinderen uit beeld verdwijnen bij scholen, stellen de burgemeesters. Bewoners van achterstandswijken maken eerder schulden bij woekeraars of vervallen in drugshandel. Daarnaast zouden er ook sterke aanwijzingen zijn dat huiselijk geweld toeneemt en dat jongeren, soms zelfs gewapend, over straat zwerven en afglijden in de drugscriminaliteit. Welke wijken het in Eindhoven betreft, is niet gezegd. Waarschijnlijk gaat het onder meer om Oud-Woensel, Woensel-West, de Bennekel en Doornakkers/Lakerlopen.