15 jaar cel voor doodschieten Eindhovenaar Fouad Rashidi

Aanvankelijk werd Seyed K moord verweten, maar die aanklacht liet het OM vallen omdat het 'wel een erg stomme moord zou zijn, op de openbare weg, vlak bij huis, voor het oog van getuigen, waaronder kinderen.’ En ook de rechtbank achtte het een doodslag, dus zonder vooropgezet plan. Maar juist die factoren maken dat de rechtbank de straf tot het maximale van vijftien jaar optrekt. Schieten op de openbare weg geeft alle kans dat anderen worden geraakt. En de kinderen zullen hier nog lang last van hebben.

DNA

De dader en het slachtoffer (34) kenden elkaar al jaren, de laatste gebruikte het garagebedrijf van de eerste af en toe voor afspraken. Op de fatale avond zagen getuigen een man bij de auto van Rashidi. Die stond een paar straten van de woning van Seyed K. geparkeerd. De mannen kregen ruzie, er vielen schoten en de dader ging er met een tas vandoor. De getuigen omschreven hem als Seyed K. Deze ontkent.

De rechtbank ziet echter genoeg bewijs dat K. de dader was. Zijn DNA zat op drie van de vijf gevonden kogelhulzen, Rashidi's bloed is gevonden op zijn schoenen, hij had een afspraak met Rashidi en is rennend gezien vlak nadat er was geschoten.

Tegenstrijdig

De man had allerlei verklaringen maar die gelooft de rechtbank niet, onder andere omdat hij een jaar lang in de cel heeft gezwegen en nu pas begon te praten. Zijn verhalen zijn tegenstrijdig en niet logisch, aldus het vonnis en lijken bij elkaar verzonnen nadat hij het dossier had gelezen.

“Rashidi is in koelen bloede, op de openbare weg, door het hoofd geschoten”, sprak de rechter. “Hij zat achter het stuur van zijn auto en had geen schijn van kans.” Het zwijgen berokkent de nabestaanden extra leed: ze blijven nu in onzekerheid. De rechtbank telt ook mee dat de kogels erg makkelijk omstanders hadden kunnen raken. Twee kinderen waren getuige en die zullen dit nog lang met zich meedragen. Al die factoren zorgen dat de rechter op een zwaardere straf uitkwam dan de dertien jaar die officier van justitie Patrick van Hees had geëist.