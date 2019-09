150 jaar Leven in Eindhoven sluit af met ‘feestnummer’

,,Eindhoven heeft nu eenmaal niet veel met zijn eigen geschiedenis”, verzucht Peter Thoben, kunsthistoricus en hoofdredacteur van de serie. En dus loopt de uitgave van Optima niet goed, in tegenstelling tot de vergelijkbare producties in veel andere steden. Typisch Eindhoven dus, terwijl er momenteel toch juist veel aandacht is voor historische projecten als Strijp-S, Mariënhage of het NRE-terrein. ,,En we hebben in twee jaar tijd toch een aantal mooie nummers gemaakt. Al hadden we wel op wat meer medewerking van het Regionaal Historisch Centrum gerekend, maar daar was vooral aandacht voor de eigen organisatie die ingekrompen werd.”



Het laatste deeltje - samen hebben de vijftien nummers 448 pagina's - wordt vrijdag 13 september om 15.00 uur gepresenteerd bij boekwinkel Van Piere in de Nieuwe Emmasingel. Het is daar ook te koop.