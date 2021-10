150 wapens ingeleverd bij Oost-Brabantse actie, waaronder middeleeuwse knots

Eunice van Ekert (16) uit Nuenen in finale Elite Model Look; ‘Hopelijk wordt dit een mooie opstap naar modellen­werk’

21 oktober NUENEN - Eunice van Ekert (16) uit Nuenen studeert aan het Summa college maar droomt ervan als model te werken in New York. En stap in de goede richting heeft ze al gezet. Ze staat in de finale van modellenwedstrijd Elite Model Look.