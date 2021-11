16.000 euro aan cash gevonden na controle van auto in Eindhoven, drie aanhoudingen

Geld in onderbroek

In het voertuig vond de politie een gestolen bankpas, waarop het tweetal werd aangehouden. Bij de fouillering werden nog eens 1200 euro en een mobiele telefoon in de onderbroek van de verdachte gevonden.

Daarop is de politie naar de woning van een verdachte in de wijk Woenselse Heide gegaan. Omdat er meerdere mensen aanwezig waren in het huis, maar de deur niet werd geopend, heeft de politie die geforceerd. ,,Dat deden we omdat we het vermoeden hadden dat de bewoners strafbare goederen aan het verhullen waren”, aldus de politie.