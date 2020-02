17 comadrinkers in Cathrien Eindhoven, 12 in Sint-Anna Geldrop in carnavalsweekend

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven telde vrijdag en zaterdag in totaal 6 jeugdige en 11 ‘volwassen’ patiënten met een alcoholvergiftiging op de Eerste Hulp. ,,Het was niet heel druk maar ze zijn wel goed bezig geweest”, zegt een woordvoerder. Of het aantal ‘comazuipers’ meer is dan anders, is niet bekend. ,,Het is in ieder geval meer dan genoeg. Iedere intoxicatie is er een te veel", oordeelt hij.