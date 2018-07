17 september krijgt Rein Welschen zijn laan in Eindhoven

In maart vorig jaar werd al besloten dat de oud-burgemeester van Eindhoven een eigen straat zou krijgen, nu is ook de datum bekend. Welschen overleed in 2013 op 72-jarige leeftijd. De PvdA'er was burgemeester tussen 1992 en 2003. Eigenlijk moeten personen minimaal tien jaar dood zijn voordat ze in aanmerking komen voor een dergelijk eerbetoon. Voor Welschen heeft de de Eindhovense gemeenteraad echter een uitzondering gemaakt.