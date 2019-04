17 vaten met onbekende chemicaliën gedumpt op Park Forum in Eindhoven

Bekriti­seer­de fotovak­school opent in Eindhoven

7:00 EINDHOVEN - De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (navb) opent een vestiging op het TU/e-terrein in Eindhoven. Een particuliere school met hbo- en mbo-opleidingen op het gebied van fotografie en film die recent nog in opspraak raakte na een artikel in NRC Handelsblad.