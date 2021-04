18-jarige man uit Heeze aangehouden voor rellen in Eindhoven

Burgemees­ter Jorritsma verdedigt optreden rond avondklok­rel­len, Eindhoven­se politiek neemt genoegen met uitleg

30 maart EINDHOVEN - De Eindhovense politiek heeft dinsdag in het eerste echte debat over de avondklokrellen op 24 januari enkele kritische noten gekraakt over het optreden van de politie en burgemeester John Jorritsma. Toch neemt het overgrote deel van de gemeenteraad genoegen met de uitleg van de burgemeester over keuzes die zijn gemaakt.